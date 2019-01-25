Afjet Afyonspor yeni transferlerini tanıttı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - SPOR Toto 1. Lig'de mücadele eden Afjet Afyonspor ara transfer döneminde 8 futbolcusu ile yollarını ayırırken, kadrosuna 9 yeni isim kattı. Kulüp Başkanı Salih Sel ve yönetim kurulu üyeleri yeni transferleri tanıttı.

Afjet Afyonspor yönetimi sezon başında transfer ettiği 8 futbolcu ile yollarını ayırarak, 9 yeni ismi kadrosuna kattı. Takımın durumu ve hafta sonu oynanacak Altay maçı hakkında bilgi veren Kulüp Başkanı Salih Sel, yeni transferi de tanıttı. Başkan Salih Sel, “Afyonspor'u hak ettiği yere taşıyacağımıza inanıyorum. 6 Şubat'ta genel kurulumuz. Yollarımızı ayırdığımız oyuncuları daha öce bildirdik. O oyuncularımızında 4'ü başka takımlarla anlaştı. Erdi Zengin Tuzlaspor'a, Abdülkadir Kuzey Keçiörengücü, Renato Arapı ülkesine döndü, Çağatay Polatdemir de Pazarspor'a transfer oldu" dedi.

Boluspor'da Uğur Akdemir, Denizlispor'dan Cenk Güvenç, Elazığspor'dan Emre Öztürk ve Soner Şahin, İsveç liginde oynayan Bajram Ajeti, Belçika liginden Gökhan Kardeş'i, Altay'dan Metin Yüksel'i aldıklarını kaydeden Başkan Sel, Konyaspor'dan Musa Araz, Akhisar'dan Onurcan Güler'i kiraladıklarını söyledi.

ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUKTA YAŞADIĞIMIZ PERFORMANSI YAKALAMAK İSTİYORUZ

Sezonun ikinci yarısındaki hedeflerinden de bahseden Başkan Sel, "2 Lig'e çıktığımızda çekirdek kadromuzu muhafaza ettik, iskeleti koruduk. 1.Lig'e çıktığımızda da koruduk. Fakat bu sene bazı oyuncularımızın uzun süren sakatlık ve hastalık süreçleri oldu o süreçte ani bir düşüş yaşadık ve bir daha toparlayamadık" dedi.

SAYIYI ARTTIRMAYI DÜŞÜNÜYORUZ

6 Şubat'ta gerçekleştirilecek genel kurul hakkında da bilgi veren Salih Sel, "7 yönetim kurulu üyesi var. Bu sayıyı 9 ya da 11'e çıkarmayı düşünüyoruz. Sayı artışımız olacak tabii devam etmek istemeyen arkadaşlarımız olursa ki şu anda bu şekilde olumsuz bir hava söz konusu değil. Büyük ihtimal ile 9'da kalır diye umut ediyorum" diye konuştu.

TRANSFER SEZONUNU KAPATTIK

Devre arası transfer sezonunun 31 Ocak 2019 Perşembe günü sona ereceği hatırlatan Başkan Sel, “Biz transferi kapattık" dedi.

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