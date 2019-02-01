Afjet Afyonspor'da Adanaspor hazırlıkları

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - SPOR Toto 1. Lig'de mücadele eden Afjet Afyonspor, pazar günü sahasında konuk edeceği Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Afjet Afyonspor, pazar günü oynayacağı Adanaspor maçı hazırlıklarını Zafer Stadı'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Serhat Güller gözetimindeki antrenman, koşu ve ısınmayla başladı. Oyuncular antrenmanı taktik maçla tamamladı.

Antrenman sonrasında açıklama yapan teknik direktör Serhat Güller, sahaya üç puan için çıkacaklarını kaydetti. Takımın gayet iyi durumda olduğunu belirten Güller, “Son oynadığımız iki maçta ortaya koyduğumuz performansın karşılığını skor olarak alamasak da oyun olarak iyi mücadele ettik. İyi oynadığımız iki karşılaşma oldu. Sahamızda oynayacağımız karşılaşmada üç puan almak istiyoruz. Bir an önce alt sıradan kurtulmak istiyoruz" dedi.

3 PUAN ALARAK AŞAĞILARDAN KURTULMAK İSTİYORUZ

İç sahada en son Eskişehirspor karşısından galip geldiklerini hatırlatan Güller, içerde de çok fazla galibiyetleri olmadığını kaydetti. Güller, şöyle konuştu:

"Artık buranın bir deplasman yeri olduğunu rakiplerimize göstermemiz gereken haftalar geldi. Sadece üç puan değil, iyi oyunla da seyircimizle bütünleşmek istiyoruz. Zor maçlarımız var. Özellikle içerde oynayacağımız maçlarımız çok zor. Üst sıralarda olan takımlarla biz sahamızda oynayacağız. Bu karşılaşmalar bizim için çok önemli. Bu hafta oynayacağımız Adanaspor maçı, haftaya oynayacağımız Boluspor maçı, içerde oynayacağımız Giresunspor maçı hedef koyduğumuz karşılaşmalar. Ancak önceliğimiz Adanaspor karşısında 3 puan almak."

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