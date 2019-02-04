Afin şehidi için mevlit okutuldu

ŞANLIURFA, () - TÜRK Silahlı Kuvvetlerince (TSK) geçen yıl Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Şanlıurfalı Topçu Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu ve silah arkadaşları için mevlit okutuldu.

Yenişehir semtinde bulunan bir salonda düzenlenen mevlitte, şehitler için Kur’an okundu, dua edildi. Mevlitte bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Afrin Şehidi Muhammed Cihangir Çubukçu ve tüm şehitlerin, dünyanın dört bir yanındaki masumların, yıkım ve savaşla yüz yüze bırakılmış çocukların, anaların umut bağladığı, Cenab-ı Allah’a niyazda bulunduğu bu milletin kahramanları ve öncüleri olduğunu söyledi.

Şehitlerin ulaştığı makamın, ulaşılacak makamların en yücesi olduğunu kaydeden Vali Erin, “Üzerinden bir yıl geçti. O makamlar, isteyerek varılamayacak makamlardır demiştik. Gönülden inanıyoruz ki, Muhammed Cihangir ve onun gibiler, bilmediğimiz, aklımızın ermediği bir mekanda sizleri, bizleri ve tüm ümmeti temaşa ediyorlar. Bizlerin, onların uğrunda canlarını feda ettiği değerlere ne kadar sahip çıktığımızı gözlüyorlar. Görevimizi, vazifemizi, bütün kutsallarımıza sımsıkı sarılmak suretiyle ne kadar çaba sarf ettiğimizi gözlüyorlar. Onlar, Muhammed Aleyhisselam’ın komşularıdır. Bizler, onların geride bıraktıkları emanetlerine sımsıkı sarılarak, onların canlarını uğruna feda ettikleri değerlerin idrakine vararak, birbirimize kardeşçe sarılarak, tüm ümmetin ve mazlumların beklediği nihai başarıyı ve zaferi elde etmek için, canla başla üzerimize düşen görevi yerine getirmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Allah, bizleri onların canlarını feda ettiği değerlere sımsıkı sarılarak layıkıyla yerine getirenlerden eylesin” dedi. Mevlit törenine 20.Zırhlı Tugay Komutanı Tuggeneral Oktay Ağbuga, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Jandarma Alay Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, şehit Çubukçu'nun ailesi şehit ve gazi yakınları katıldı.

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