AFAD, Malkara'da öğrencileri bilgilendirdi

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-TEKİRDAĞİl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 'Afete Hazır Okul' eğitimleri kapsamında Malkara ilçesinde öğrencilere bilgilendirme yaptı.

AFAD ile Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, 'Afete Hazır Okul' eğitim ve işbirliği protokolü kapsamında, AFAD eğitmenleri tarafından, Malkara'da bulunan Nurten Hüsnü Pullukçu Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu, Mustafa Uysal Ortaokulu, Şehit Selim Vural Ortaokulu, Murat Erbay Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerine afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.