AFAD, engellilere afet bilinci eğitimi veriyor

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 'Afetlere Karşı Engelleri Birlikte Aşalım' projesi kapsamında Kırklareli'nde bulunan engelli bireylere temel afet bilinci eğitimleri düzenlendi.

Görme, işitme ve fiziksel engelli bireylerin afet ve acil durum risklerine karşı hazır olmalarını esas alan bir eğitim ve farkındalık projesi 'Afetlere Karşı Engelleri Birlikte Aşalım' ile engelli bireylere, kimseye ihtiyaç duymadan kendi başlarına afet anını en az zararla atlatabilmelerini sağlayacak temel becerilerin kazandırılması hedeflendi. Pprojede verilen eğitimler ile engelli bireylerin hem afet ve acil durum risklerine karşı bilgilenmeleri sağlanacak hem de farkındalık düzeylerinin artması sayesinde kendi güçlerinin farkına vararak zor durumların üstesinden gelebilme ve karşılaştıkları sorunları çözebilme kabiliyetleri gelişeceği belirtildi. AFAD ekiplerince, ildeki engelli vatandaşlara ve ailelerine yönelik olarak gerçekleştirilen ilk eğitimler, eğitmen Mehmet Can Aksekioğlu tarafından vatandaşlara evlerinde uygulamalı olarak tatbik ediliyor.