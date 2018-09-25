AFAD, Bulgaristan'da tatbikata katıldı

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ Valiliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Bulgaristan'ın Yanbol Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından ortaklaşa hayata geçirilen AB projesi "Doğal ve İnsan Kaynaklı Tehlikeler ve Afetlere Müdahale İçin Akıllı Stratejik Sınır Ötesi Geliştirme" kapsamında, Bulgaristan'ın Yanbol kentinde proje toplantısı ve tatbikat düzenlendi.

Toplantılarda olası bir afet durumunda her iki kurumun afetlere ortak müdahale etmesi gerektiği durumlarda yapılması gereken işlemler ve müdahale stratejileri üzerinde çalışılmış, ardından Bulgar tarafının proje kapsamında temin ettiği ekipmanların kullanılmasını içeren küçük çaplı bir tatbikat yapıldı. Tatbikatta AFAD Müdürlüğü ekibi de hazır bulundu. İki ortağın birlikte yürüteceği ve 24 ay sürecek olan proje kapsamında, operasyonel kapasitenin arttırılması, akıllı çerçevelerin sağlanması, ortak prosedür ve müdahale planlarının hazırlanması ile sürdürülebilir politikaların oluşturulması amaçlanıyor. 568 bin Euro'luk bütçe ile yürütülen proje ile birlikte Kırklareli'ne mobil komuta kontrol merkezi aracı, 2 adet drone ve 2 adet yardımcı arazi aracı kazandırılacak.

