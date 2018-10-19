AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu Hatay’da

Hüseyin BOZOK/HATAY, ()-AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu ve beraberindeki heyet Hatay Valisi Erdal Ata’yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, AFAD’ın Kızılay ile birlikte Suriye’de yaptığı insani yardım faaliyetlerinin hayat kurtarıcı öneme sahip olduğuna değinen Vali Ata, birtakım saha çalışmaları yapmak üzere ilimize gelen AFAD Başkan Yardımcısı Palakoğlu’ndan yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

AFAD Başkan Yardımcısı Palakoğlu ise nazik kabulünden dolayı Vali Ata’ya teşekkür ederek, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ülkemizin insani faaliyetlerine katkı yapan AFAD Başkanlığı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

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