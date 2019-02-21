AFAD, 2018’de müdahale ettiği 56 olayda 43 hayat kurtardı

KÜTAHYA İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri 2018 yılında müdahale ettikleri 56 olayda 43 kişinin hayata tutunmasını sağladı. Arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra yangın ve sel gibi vakalarda mağdur olan vatandaşlara yardım eli uzattıklarını söyleyen AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun, 2009 yılından bu yana 145 bin kişiye eğitim verildiğini belirtti.

Sıkışmalı trafik kazaları, su altı ve su üstü boğulma vakaları, kayıp vakaları, sel vakaları ve kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer olaylardan etkilenen vatandaşların hayata tutunmasında etkili bir rol oynayan Kütahya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Görev alanlarını afet öncesi, sırası ve sonrası olarak 3 bölüme ayırdıklarını belirten AFAD Kütahya İl Müdürü Ahmet Ali Artun, “2018 yılında AFAD olarak gerek arama kurtarma faaliyetleri gerekse sel ve yangın kapsamında vatandaşlarımıza verdiğimiz hayati önem taşıyan hizmetler var. 2018 yılında arama kurtarma ekibimiz 56 olaya müdahale etti. Bu 56 olayda 43 kazazedemizi yaralımızı kurtardık. Kütahya’da kurumumuz bünyesinde 18 kadromuz ve 16 kişilik arama kurtarma ekibimiz görev yapıyor. Bu arkadaşlarımız 24 saat esasına göre görev yapıyorlar. Her an telefonun başındalar ve ekibe ihtiyaç duyulduğunda olay yerine gidecek ve en kısa sürede müdahale etmek için tetikte bekliyorlar” dedi.

MAĞDURLARA 231 BİN LİRA HİBE

Arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra 2018 yılında Kütahya’da meydana gelen yangın ve sel vakalarında vatandaşların hasar gören konutlarıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Artun, “Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları karşılamak için selden mağdur olanlara 52 bin 500 lira, yangınlarla ilgili ise toplam 179 bin lira acil yardım ödeneğini hibe olarak verdik. Yardımlarımızın yanı sıra vatandaşlarımızın afetlere karşı farkındalığının yükseltilmesi için afet eğitimleri veriyoruz. 2009 yılından buyana 145 bin 282 vatandaşımıza eğitim verdik. 2018 yılında ise 11 bin 571 vatandaşımıza temel afet bilinci ve arama kurtarma ile ilgili eğitim ulaştırdık. Böylece yaşanabilecek bir afetin etkisini en aza indirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu