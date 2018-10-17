AESOB'tan enflasyonla mücadele çağrısı

ANTALYA, () - ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, hükümet tarafından açıklanan 'enflasyonla topyekun mücadele' programını destekleyeceklerini belirterek, birlik üyelerine çağrıda bulundu.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, hükümetin, ekonomide millileşme adına başlattığı 'Yerli Üretim' kampanyasının ardından 'Enflasyonla Topyekun Mücadele' programı başlattığını söyledi. Başkan Dere, AESOB olarak mücadeleye destek verdiklerini vurguladı. Toplumun tüm kesimlerinin bu konuda sorumluluk alması gerektiğinin altını çizen Adlıhan Dere, “Her zaman olduğu gibi, enflasyonla mücadelede de birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz. Bu sorun ülkemizin sorunu, hepimizin sorunu. Dolayısıyla burada hepimizin sorumluluk alması oldukça önemli. İstenilen sonuç alınıncaya kadar hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız" dedi.

Başkan Dere, Antalyalı esnaf ve sanatkarlarının özverili davrandıklarını vurguladı. Mümkün olduğu sürece zam yapmayan esnafın, vatandaşı mağdur etmemek adına yeri geldiğinde kendisini mağdur etmeyi göze aldığına değinen Başkan Dere, "Tabii biz burada vatandaşımızın mağdur olmasını istemiyoruz ancak esnafımız da evlerine ekmek götürmek zorunda. Zaten esnafımız gerekli fedakarlığı gösteriyor. Piyasa rakamlarına baktığınızda, esnafımızın yalnızca yüzde 10 değil, daha yüksek oranlarda indirimli satış yaptığını ve hatta çoğu üründe geçen yılın fiyatlarıyla satış yaptığını göreceksiniz" dedi.

Esnaf ve sanatkarlar olarak enflasyonla mücadele konusunda devletin ve milletin yanında olduklarını kaydeden Adlıhan Dere, "En güçlü desteği yine esnaf ve sanatkarlarımızın vereceğini özellikle vurguluyorum" dedi.

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