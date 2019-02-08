AESOB ile ABÜ arasında eğitim işbirliği protokolu

ANTALYA, () - ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) ile Antalya Bilim Üniversitesi (ABÜ) arasında, eğitimler konusunda gerçekleştirilen işbirliği ile esnaf ve sanatkara yönelik gerçekleştirilecek eğitimler ve yüksek lisans-doktora programlarında uygulanacak indirimleri kapsayan işbirliği protokolu imzalandı.

AESOB Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi Adlıhan Dere ile ABÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, esnaf ve sanatkara yönelik eğitimler ve AESOB'a kayıtlı esnaf ve sanatkarın, çalışanlarının ve birinci derece yakınlarının AnBÜ'nün Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri bünyelerinde devam eden veya yeni açılacak lisansüstü programlarında öğrenim görmelerini, alınacak ücretleri ve uygulanacak indirim oranlarını ve yapılacak diğer eğitimleri kapsayan işbirliği protokolunu imzaladı.

Protokol kapsamında, esnaf ve sanatkara yönelik eğitimlerin yanı sıra, AESOB'a üye esnaf ve sanatkar ile birinci derece yakınları ABÜ tarafından belirlenen öğrenim/program ücreti üzerinden yüzde 33 indirim kazanacak.

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