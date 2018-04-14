AESOB'dan Antalyaspor'a destek

ANTALYA, () - ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB), Spor Toto Süper Lig'de sahasında Atiker Konyaspor'la karşılaşacak olan Antalyaspor'a destek vermek için taraftarlara 8 bin Antalyaspor bayrağı dağıttı.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, öncülüğünde esnaf ve sanatkarlara 8 bin Antalyaspor bayrağı dağıtıldı.

AESOB Başkanı Dere, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında 15 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Antalyaspor'un - Konyaspor'la karşılaşacağını kaydetti. Bu maçta esnaf olarak tribünde olacaklarını kaydeden Adlıhan Dere, "Tüm esnaf ve sanatkarlarımızı, hemşerilerimizi, Antalya sevdalılarını şehrimizin takımına destek olmak amacıyla tribünlere davet ediyorum" dedi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere'nin çağrısına cevap veren Oda Başkanları da esnafı ziyaret ederek hem bayrak dağıttı hem de maça davet etti.

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