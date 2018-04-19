AESOB Başkanı Dere'den Serik'e ziyaret

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Serik'i ziyaret etti.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet Serik Esnaf Odası Başkanı Recep Savaş, Ulaştırma Hizmetleri Odası Başkanı Sedat Karagöz ile Semt Pazarcıları ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Mevlüt Akıllı'yı ziyaret etti.

Adlıhan Dere, "Serik'te yeni seçilen oda başkanlarına 'hayırlı olsun' demek ve 1 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere davet etmek için geldik. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilen Esnaf Bilgi Sistemi'ne (ESBİS) Antalya'da kayıtlı 75 bin esnafımız var. Bu esnafın tamamının röntgeni olarak tabir ettikleri sistemde, TC Kimlik Numarası ile giriş yapıldığında o esnaf hakkında tüm bilgiye buradan ulaşılabilirsiniz. Bundan böyle faaliyet belgelerinin Maliye Bakanlığı ile entegre olarak çalışan bu sistemden çıkarılması gerekiyor, aksi takdirde başka sistemlerden çıkartılan belgelerin geçerliliği yok. Antalya genelinde tüm esnaf odalarında uygulamaya geçtik. Bu belgenin odalardan tanzim edilebilmesi için de sistem üzerinde esnafımızın aidat gibi borçlarının bulunmaması gerekiyor. Aksi takdirde sistem bu evrakı vermiyor" diye konuştu.

Ziyaret sırasında AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve Serik Esnaf Odası Başkanı Recep Savaş birbirlerine plaket verdi.

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