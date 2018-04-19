AESOB Başkanı Dere'den Manavgat ziyareti

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve yönetim kurulu üyeleri Manavgat'ta esnaf odalarını ziyaret etti.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Manavgat ziyaretinde seçimlerin ardından oda başkan ve yöneticilerini tebrik etti. Başkan Dere ve beraberindekiler Manavgat Bakkallar Odası Başkanı Abdullah Akça, Manavgat Sabit ve Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Sami Dursun Doğan, Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Özcan, Manavgat Şoförler Odası Başkanı Mehmet Muammer Ünal, Manavgat Servisçiler Odası Başkanı Mustafa Aydın ve Manavgat Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Salim Aksoy'u ziyaret etti.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, ziyaret amaçlarının ocak ayında yapılan genel kurullarda güven tazeleyerek yeniden seçilen ayrıca yeni seçilen oda başkanlarına 'hayırlı olsun' temennisinde bulunmak ve 1 Mayıs 2018 tarihinde Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapılacak olan seçimli genel kurula oda başkanları ve yönetim kurulu üyelerini davet etmek olduğunu söyledi. Dere ziyaret ettiği oda başkanlarına plaket verdi.

'14 MİLYONUN ÜZERİNDE TURİST BEKLİYORUZ'

AESOB Başkanı Dere, esnaf odası ziyaretinde, Antalya esnafının bu sene turizmden beklentilerinin yüksek olduğunu anlatarak, "2017 yılında ortalama 12 milyon 500 bin turist geldi. 2018 yılı içinse Antalya'ya 14 milyonunun üzerinde turist gelmesi bekleniyor. Antalya'da bütün esnafın geliri turizme endeksli. Tarım, ticaret de olsa büyük bir bölümü turizmden gelir elde ediyor. Özellikle Manavgat'ın birçok mahallesine baktığımız zaman esnafın gelir kaynağının turizm olduğunu görüyoruz. Burada esnaf ve sanatkarlar olarak da turizmden beklentilerimize de kendimizce cevap vermemiz lazım. Eksiklerimizi bizim de tamamlayıp, gelen yerli ve yabancı turistlere en iyi şekilde davranmamız lazım. Güler yüzlü olmamız lazım, fiyat etiketlerimizi koymamız lazım, yemek sektöründeysek masanın üzerinde fiyatlar mutlaka bulunmalı. Bizim de bu noktada tezgahımızı, her şeyimizi yenilememiz lazım" dedi.

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