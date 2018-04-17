AESOB Başkanı Dere'den Korkuteli ziyareti

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Korkuteli'de odaları ziyaret etti.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve yönetim kurulu üyeleri, geçen aylarda seçimi gerçekleşen Korkuteli İnşaatçılar Elektrikçiler Sıhhi Tesisatçılar ve Doğramacılar Odası, Korkuteli Esnaf Odası ile Korkuteli Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaret etti.

Ziyaretlerde; güven tazeleyen Korkuteli İnşaatçılar Elektrikçiler Sıhhi Tesisatçılar ve Doğramacılar Odası Başkanı Hasan Ülkü ve yönetimini, Korkuteli Esnaf Odası Başkanı Fahrettin Özbek ve yönetimini, Korkuteli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kemal Istık ve yönetimine teşekkür eden Adlıhan Dere, plaket verdi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Korkuteli'nde üç oda başkanımız da bir kez daha seçilerek güven tazeledi. Kendilerine hayırlı olsun demek ve 1 Mayıs'ta gerçekleştireceğimiz seçimlere davet etmek için geldik" dedi.

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