AESOB Başkanı Dere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a esnaf dosyası

ANTALYA, () - ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Antalya esnaf ve sanatkarının sorun ve taleplerini içeren bir dosya sundu.

AESOB Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi Adlıhan Dere, Ak Parti ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayları tanıtım toplantısı dolayısıyla Antalya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Antalya İş Dünyası Buluşması programında esnaf ve sanatkarın sorun ve talepleri hakkında görüşlerini aktarıp bir dosya sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bugüne kadar esnaf ve sanatkara verilen her türlü destek ve teşvikler dolayısıyla teşekkürlerini ileten Adlıhan Dere, “Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlarımız aldıkları kararlarla, bugüne kadar esnaf ve sanatkarımızın yaşaması, ayakta durması ve hayırlı kazançlar elde etmesi yolundaki kararlılıklarını her zaman gösterdiler. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, esnafımızın toplumun temel yapı taşı olduğunu her platformda dile getiriyor ve esnafımızı gözetiyor. Antalya esnaf ve sanatkarımız adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Esnafımızın yaşamış olduğu sorun ve sıkıntılar ile taleplerini içeren bir dosyayı da kendilerine takdim ettim. Sayın Cumhurbaşkanımız sunduğumuz dosya ile bizzat ilgilenerek ve gerekli talimatları anında vererek esnaf ve sanatkarımıza yönelik hassasiyetlerini bir kez daha gösterdi" diye konuştu.

