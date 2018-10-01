AEDAŞ'tan yaşam enerjisi

ANTALYA, () - AKDENİZ Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), yaşam destek cihazına bağlı hastalara kesintisiz enerji temin etmek için Antalya, Isparta ve Burdur'da özel jeneratörler devreye aldı.

AEDAŞ, yaşam destek cihazına bağlı hastaların enerjisiz kalmaması için jeneratör alımı yaptı. Antalya, Isparta ve Burdur İl Sağlık Müdürlükleri kanalı ile bu durumdaki hasta ve yakınları ile iletişime geçen AEDAŞ yetkilileri, bu abonelerin öncelikli hizmet almaları için I86 VIP Hattı'na kayıtlarını yaptı.

AEDAŞ yetkilileri, elektrik kesintisi anında yaşam destek cihazlarının enerjisiz kalmaması için jeneratörlerin devreye girmeye hazır olduğu açıklayarak, olası bir kesintide, hemen kendileriyle iletişime geçilmesini istedi.

TÜM KESİNTİLERDE DEVREYE GİRMEYE HAZIR

AEDAŞ'ın ilk etapta aldığı jeneratörler; planlı, plansız kesintiler ve arıza anında devreye girmek üzere merkezlerde hazır bekletiliyor. Planlı kesinti öncesinde yaşam destek cihazına bağlı hastalara 48 saat önce bilgi verilerek enerji ihtiyacı olup olmadığı soruluyor. Hasta ve yakınlarının talebine göre AEDAŞ yetkilileri hızla hastanın evine giderek jeneratörü devreye alıyor. Bu sırada jeneratörün kurulumu dahil tüm işlemler AEDAŞ personeli tarafından yapılıyor. Elektrik kesintisinin giderilmesi sonrasında ise jeneratör tekrar merkeze getiriliyor. Aynı şekilde plansız kesinti ya da arıza durumunda hasta ve yakınları AEDAŞ'a ulaşarak jeneratör talebinde bulunabiliyor.

ALANYA TOSLAK KÖYÜ'NDEKİ HASTAYA ULAŞTI

AEDAŞ'ın yaptığı bilgilendirmenin ardından Alanya Toslak Mahallesi'nde oturan cihaza bağlı yaşamını sürdüren hastanın yakınları 186'yı arayarak jeneratör desteği istedi. Gelen talep üzerine AEDAŞ ekipleri jeneratör ile birlikte hastanın evine giderek kesinti sona erene kadar cihaza enerji verdi.

'BU HİZMET, BİZİM TOPLUMA YÖNELİK SORUMLULUĞUMUZ'

AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “Elektrikle çalışan cihaza bağlı hastaların enerjisiz kalarak mağdur olmaması için önce jeneratör satın aldık ve hizmet bölgemiz içinde bu durumdaki hastaları tek tek arayarak bilgi verdik. Planlı ya da plansız tüm kesintilerde hastalarımızın enerjisiz kalmaması için jeneratörlerimiz her an hizmete hazır bekleyecek. Bu hizmeti biz topluma yönelik sorumluluğumuz olarak görüyoruzö değerlendirmesinde bulundu.

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