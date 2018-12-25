AEDAŞ'ın çağrı merkezinde müşteri memnuniyeti yüzde 95'i aştı

ANTALYA, () - AKDENİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) çağrı merkezinin çağrı karşılama oranı yüzde 98,8 seviyelerini aştı. Müşteri memnuniyeti yüzde 95'lere çıkan çağrı merkezinde, sesli yanıt sistemindeki bilgilendirme ve yönlendirme anonsları dahil müşteri temsilcisine ulaşmak en fazla 30 saniye sürüyor.

Antalya, Burdur ve Isparta'da 2 milyon müşterisine elektrik dağıtım hizmeti veren AEDAŞ, günde ortalama 5 binden fazla müşterinin istek ve sorunlarına yanıt verriyodr. Çağrı merkeziyle ilgili yapılan müşteri memnuniyeti anketinden oldukça yüksek puan aldıklarını söyleyen Genel Müdür Bahadır Müdüroğlu, “Çağrı merkezimizi arayan müşterilerimizle en son kasım ayında yaptığımız memnuniyet anketimizde müşteri memnuniyet oranı yüzde 95'lere çıkmış durumda. Hedefimiz bu oranı yüzde 100'lere taşıyabilmek" dedi.

GENEL MÜDÜR VE YÖNETİCİLER TELEFON BAŞINDA

Müşterilerin taleplerini direkt dinlemek üzere çağrı merkezine giderek çağrı alan ve geri bildirimde de bulunan Bahadır Müdüroğlu, “Tüketici dostu bir firma olarak müşteri odaklı çalışıyoruz. Enerji dağıtımını yaptığımız her noktaya hızlı, kesintisiz ve en verimli hizmeti kusursuz bir şekilde ulaştırmak temel ilkemiz. Bu sırada müşterilerimizin istekleri, şikâyetleri bizim için çok önemli. Bundan sonra düzenli olarak ayda bir yönetici arkadaşlarımla çağrı merkezine gelip müşterilerimizin bizden beklentilerini ilk ağızdan dinleyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

1 MİLYON 365 BİN ÇAĞRIYA 20 SANİYE İÇİNDE YANIT VERİLDİ

2017 yılında toplam 1 milyon 629 bin çağrının yüzde 99,29'unu karşılayan çağrı merkezi, bu yılın ilk 10 ayında toplam 1 milyon 463 bin çağrı aldı. Ocak-Ekim itibarıyla çağrı karşılama oranı yüzde 98,88'ler seviyesinde gerçekleşirken, şirketin hedefi bu rakamı yılsonuna kadar yüzde 99'ların üzerine taşımak.

Çağrı merkezinde sesli yanıt sisteminden 'müşteri temsilcisine bağlanma' seçeneğini tercih edenler 1 saniye içinde müşteri temsilcisine ulaşıyor. Sesli yanıt sisteminin bilgilendirme ve yönlendirme anonsları dahil edildiğinde müşteri temsilcisine bağlanma süresi en çok 30 saniyeyi buluyor. Toplam 154 kişinin hizmet verdiği çağrı merkezinde çalışanların yüzde 72'sini yani 111'ini kadınlar oluşturuyor. Şirket, çağrı merkezi çalışanlarına yönelik stres, öfke kontrolü ve yönetimi, teknik ve kişisel eğitimler düzenliyor.

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