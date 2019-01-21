AEDAŞ'da toplanan kapaklar tekerlekli sandalyeye dönüştü

ANTALYA, () - AKDENİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği işbirliğinin yürüttüğü proje kapsamında toplanan 1002 kilogram plastik kapakla 4 ihtiyaç sahibi için tekerlekli sandalye alındı.

AEDAŞ, 2017 yılında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ile yaptığı işbirliği çerçevesinde, omurilik felçlileri için tekerlekli sandalye alımına katkı sağlamak amacıyla Antalya'da Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Alanya ile Isparta ve Burdur'daki şubelerine kapak toplama kutuları yerleştirdi. Bir yandan kendileri kapak toplayan AEDAŞ çalışanları, diğer yandan da şubelere gelen kapakları gönüllüler adına teslim alarak TOFD'ye ücretsiz gönderimini üstleniyor. AEDAŞ çalışanları ve bölgedeki gönüllüler tarafından bugüne kadar 4 tekerlekli sandalye bedeli kadar plastik kapak toplanarak TOFD'ye aktarıldı.

DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK

Sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak toplumda bir farkındalık yaratmayı hedeflediklerini dile getiren AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, "TOFD ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde Akdeniz Bölgesi'nde onların plastik kapak toplama merkezi olduk. Omurilik felçli vatandaşlarımızın hayatın içinde daha çok yer alabilmesi için çalışanlarımızın ve bölgemizde bulunan gönüllü vatandaşlarımızın büyük gayreti ile bugüne kadar 1002 kilogram plastik kapak toplanarak TOFD'e teslim edildi. Bu sayede hem plastik kapakların geri dönüşümü sağlandı, hem de bu kapaklar 4 engelli vatandaşımıza tekerlekli sandalye oldu. Bu projede çalışanlarımız ve bölgemizdeki gönüllü vatandaşlarımızla birlikte yer almak bizler için gurur verici. Bundan sonra da engelli vatandaşlarımızın daha çok hayatın içinde yer alabilmesi için desteklerimiz devam edecek" diye konuştu.

FARKINDALIK KOŞUSUNA DA KATILDILAR

Omurilik felçlilerine yönelik farkındalık yaratmak ve akülü sandalye alımına destek olmak için daha önce Türkiye'nin en büyük maratonlarından biri Runatolia'da da yer aldıklarını belirten Bahadır Müdüroğlu, AEDAŞ çalışanlarından oluşan 24 kişilik ekibin 5 Mart 2018'de Antalya'da gerçekleştirilen maratonda TOFD ve Adım Adım'la birlikte koştuğunu söyledi.

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