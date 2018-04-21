ADÜ'lü öğrenci, projesiyle iki ödül aldı

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Buse Yılmaz, 'Hayal Edin Gerçekleştirelim' projesiyle Türkiye Kredi Kayıt Bürosu'nun düzenlediği sosyal sorumluluk yarışmasına katıldı. Yılmaz, gecede iki ödül birden aldı.

ADÜ, Türkiye genelindeki üniversitelerden 2 bin 262 öğrencinin katıldığı proje yarışmasına, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Buse Yılmaz'la katıldı. İstanbul İş Sanat Kültür Merkezi'nde dün (cuma) gerçekleştirilen gecede, Buse Yılmaz 'Hayal Edin Gerçekleştirelim' çalışmasıyla jüri tarafından Türkiye 2'inciliği ödülüne layık görüldü. Yılmaz, sosyal medya üzerinden yapılan oylamada ise Türkiye birincisi oldu.

Proje Danışmanı ADÜ İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Aslı İcil Tuncer, "Sosyal sorumluluk alanında aldığımız bu ödüller çok kıymetli, ancak asıl başarımızı ödül almak değil, proje üretmek olarak görüyoruz. Öğrencilerimiz ile sosyal sorumluluk projeleri üreterek ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlara katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Geceyi katıldığı projelerle bir birincilik ve bir de ikincilik ödülü alarak kapatan Buse Yılmaz ise projelerinin ödüle layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Proje, göçmen kuşların göç yollarında telef olmamaları için tasarlanan radar sistemini mobil uygulamayla gösteriyor. Tren istasyonlarına kuşların anlık konumlarını bildiriyor.

Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

FOTOĞRAFLI