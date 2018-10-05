ADT perdeyi 'Zümrüdüanka' ile açtı

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Tiyatrosu (ADT), 2018-2019 sanat sezonunu 'Zümrüdüanka' adlı eserin prömiyeriyle açtı. Elif Solak'ın yazdığı, Ezgi Yentürk'ün yönettiği eser ayakta alkışlandı.

ADT, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün bu yıl başlattığı 'Kadın Yazar, Kadın Yönetmen' projesi kapsamında Elif Solak'ın yazdığı, Ezgi Yentürk'ün yönettiği 'Zümrüdüanka' Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Dekor tasarımını Suzan Tunca'nın, kostüm tasarımını Ceren Karahan'ın, ışık tasarımını Barbaros Gülaçtı'nın, müzik tasarımını Gürkan Çakıcı'nın hazırladığı 2 perdelik 'Zümrüdüanka'nın rejisör yardımcılığını Gökhan Tüzün, rejisör asistanlığını Özlem Şendinç-Esra Şen, hareket düzeni de Orçun Okurkan üstlendi.

Eserde, ADT sanatçıları Şebnem Şahin, Durmuş Benli, Remzi Kürşad Süren, Tümay Revşan Genç, Zehra Ece Aral, Mert Can Sevimli, Sidar Bayar, Niyazi Mert Kurt, Okan Kağnıcı, Şükrü Gürel, Ömer Alper İzci, İsmail Sabri Memiş, Gökhan Hızarcıoğlu, Selge Ezgi Zından, Özlem Şendinç, Esra Şen, Başak İşür, Ebru Tanrıver, Emel Elevli ve Aysel Gücüm rol aldı.

ESERİN HİKÂYESİ

Miladi takvim 1843'ü, göç eden kuşların pusulası ise Kaf Dağı'nı gösteriyor. Hereke'de kurulan çuval fabrikasında yangın çıkar. Hancının eşi Saten ile fabrikanın ressamı Camaron'un aşklarının alevi ise kalpleri tutuşturuyor. Masallar gerçek oluyor, göçmen kuşlarının kanatları ise yedi dipsiz vadiye doğru açılıyor, kuşlar Zümrüdüanka'yı arıyor. Dönen dünya onlar için bir han oluyor, küllerden doğmayı becerebilenler Kaf Dağı'na ulaşıyor.

İzleyenleri geçmişe yolculuk yaptıran, hayal kurduran, heyecan yaratan eser sonunda sanatçılar ayakta alkışlandı. ADT Müdürü Alpay Aksum tiyatroseverleri yeni sezonda sürpriz oyunlarla buluşturacaklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI