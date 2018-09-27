ADT perdeyi 'Zümrüdüanka' ile açacak

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Tiyatrosu (ATD), 2018-2019 sanat sezonunu 3 Ekim'de 'Zümrüdüanka' adlı eserin prömiyeriyle açacak.

ADT, perdesini Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün bu yıl başlattığı 'Kadın Yazar, Kadın Yönetmen' projesi kapsamında sahnelenecek sezonun ilk oyunu 'Zümrüdüanka' adlı eserin prömiyeriyle açacak.

Elif Solak'ın yazdığı, Ezgi Yentürk'ün yönettiği, dekor tasarımını Suzan Tunca'nın, kostüm tasarımını Ceren Karahan'ın, ışık tasarımını Barbaros Gülaçtı'nın, müzik tasarımını Gürkan Çakıcı'nın hazırladığı 'Zümrüdüanka', 3 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'da Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Prova çalışmaları aralıksız süren 2 perdelik eserde rejisör yardımcılığını Gökhan Tüzün, rejisör asistanlığını Özlem Şendinç-Esra Şen, hareket düzeni de Orçun Okurkan üstlendi.

ESERİN HİKÂYESİ

Eserde, Miladi takvim 1843'ü, göç eden kuşların pusulası ise Kaf Dağı'nı gösteriyor. Hereke'de kurulan çuha fabrikasında yangın çıkar. Saten ve Camaron'un aşklarının alevi ise kalpleri tutuşturmaya başlar.

Masallar gerçek oluyor, göçmen kuşlarının kanatları ise yedi dipsiz vadiye doğru açılıyor, kuşlar Zümrüdüanka'yı arıyor. Dönen dünya onlar için bir han oluyor, küllerden doğmayı becerebilenler Kaf Dağı'na ulaşır.

'Zümrüdüanka', 4-5-6-10-11-12-13-31 Ekim'de, sezonun ikinci oyunu 'Godot'yu Beklerken'i Beklerken' adlı eser de 17-18-19-20-24-25-26-27 Ekim günlerinde sahnelenecek.

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