ADSO'dan yeni yıl konseri

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ADSO) 'Yeni Yıl Konseri'nde sahneye çıkan ENBE Orkestrası, akustik performansıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'ndaki Yeni Yıl Konseri'nde ENBE Orkestrası Behzat Gerçeker'in şefliğinde sahneye çıktı. Müzik direktörü Oğuzhan Kavruk'un yönettiği ADSO da ENBE Orkestrası'na eşlik etti.

Işık efektleriyle renklendirilen sahnede popüler müzik orkestrası ENBE ile DJ Burak Yeter, popüler şarkılardan oluşan renkli bir repertuarla izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Latin müziği başta olmak üzere pek çok kültürden eserler seslendiren ENBE Orkestrası, opera aryaları, napolitan hafif müzik, tangolar, vals, caz ve Türkçe pop müziğine uzanan repertuarıyla Antalyalıları coşturdu.

ENBE Orkestrası 'Bağdat', 'Ah Yalan Dünya', 'Çemberimde Gül Oya', 'Bana Ellerini Ver' , 'Ağlama Değmez Hayat', 'Palavra' gibi Türk pop müziğinin neşeli özel parçalarını da müzikseverlerle paylaştı.

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