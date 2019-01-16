ADSO'dan keman konseri

Yusuf DEMİR/ANTALYA,() - ANTALYA Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ADSO) konserler dizisi kapsamında Alman keman virtüözü Tobias Feldmann izleyiciyle buluşacak.

Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda 18 Ocak Cuma günü saat 20.30'da verilecek konserde orkestrayı Avustralyalı orkestra şefi Daniel Smith yönetecek. Müzik dünyasının en prestijli yarışmalarından 'Kraliçe Elisabeth Joseph Joachim' ve 'Almanya Müzik Yarışması'nda elde ettiği derecelerle tanınan keman virtüözü Tobias Feldmann solist sanatçı olarak sahneye çıkacak.

Alman keman sanatçısı Tobias Feldmann, 1769 yılı Nicolo Gagliano yapımı kemanıyla ADSO eşliğinde Polonyalı besteci Mieczyslaw Weinberg'in keman konçertosunu seslendirecek.

Konserin ikinci bölümünde ise Alman besteci Felix Mendelssohn'un 1830 yılında 'mutluluk dağıtan doğa ve tarih harikası bir ülke' olarak gördüğü İtalya'yı ziyareti sırasında bestelediği 4 numaralı 'İtalyan' adlı senfonisi seslendirilecek.

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