ADSO'dan keman konseri

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ADSO) konserler dizisi kapsamında Slovakyalı keman virtüözü Dalibor Karvay, konser verecek.

ADSO konserler dizisi kapsamında lovakyalı keman virtüözü Dalibor Karvay, Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda 25 Ocak Cuma saat 20.30'da konser verecek. Konserde orkestrayı şef Orhun Orhon yönetecek.

Dalibor Karvay, solist olarak sahneye çıkacağı konserde, İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin her biri bir mevsimi temsil eden, solo keman ile orkestra için yazdığı dört konçertodan oluşan 'Mevsimler' isimli eserini seslendirecek. Dalibor Karvay'ın ardından konserin ikinci bölümünde de ADSO, Alman besteci Felix Mendelssohn'un yaylı çalgılar orkestrası için bestelediği 7 numaralı senfonisini yorumlayacak.

Konserin biletleri AKM gişesi ve biletinial.com'dan satışa sunuldu.

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