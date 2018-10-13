ADSO'dan büyüleyen konser

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ADSO), konserler dizisi kapsamında

Elvin Hoxha Ganiev (keman) ile Dorukhan Doruk (viyolonsel) konser verdi.

Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'ndaki konserde genç yetenekler Elvin Hoxha Ganiev (keman) ile Dorukhan Doruk (viyolonsel) solist sanatçı olarak sahneye çıktı. Şef Rengin Gökmen'in yönettiği orkestranın eşlik ettiği genç solistler, 1833-1887 yılları arasında yaşamış olan Alman besteci Johannes Brahms'ın keman ve viyolonsel için bestelediği eserlerini enstrümanlarıyla yorumladı.

Uluslararası birçok viyolonsel yarışmalarında ödüller almış olan Dorukan Doruk, dünyanın birçok ülkesinde katıldığı festivallerde konser vermiş olan Evlin Hoxha, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı, alkış yağmuruna tutuldu, çiçekle teşekkür edildi.

Konserin ikinci bölümünde yine şef Rengim Gökmen'in yönettiği orkestra, Rus romantik besteci Piyotr İlyiç Çaykovski'nin uzun yıllar koruyucusu ve destekçisi olan Nadezhda von Meck'e adadığı 4 numaralı senfonisini seslendirdi.

ADSO bir sonraki konserini ise 19 Ekim Cuma günü verecek. Konserde Ezgi Su Apaydın (keman), Ezgi Alaş (vokal), Atahan Kaya (gitar), Ufuk Atar (İrlanda flütlü), Çağlar Burgazlıoğlu (piyano), Yusuf Yalçın (synthesizer), Başar Zeren(synthesizer), İlkan Şahin (davul) sahneye çıkacak. Orkestrayı da şef Gints Gllinka yönetecek.

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