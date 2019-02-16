ADSO'da Sevgililer Günü konseri

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), klasik müzik sevenleri 'Sevgililer Günü Konseri'nde bir araya getirdi.

Antalya Kültür Sanat Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'ndaki konserde, orkestrayı, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın şefi Nesrin Bayramoğulları yönetti. İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Aydın Uştuk'un yönetimindeki soprano Ayşe Şener, soprano Beril Yürekli El, tenor Zafer Zencirli, soprano Hülya Şahin solist sanatçılar olarak sahneye çıktı.

Tenor Aydın Uştuk ve arkadaşları, ADSO eşliğinde dünyaca ünlü tenor aryaları, napoliten, tango ve popüler müzik parçalarından oluşan repertuarından eserleri seslendirdi. Uçtuk, yorumlanan her eserin hikayesini de anlattı. Konser sonunda izleyenler orkestra ve sanatçıları ayakta alkışlayarak beğenilerini sundu.

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