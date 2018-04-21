Adrenalin şov sezona hazır

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - BELEK Turizm Merkezi'ndeki The Land Of Legends Thema Park bünyesindeki Chapito Gösteri Merkezi, adrenalin dolu gösterilerine gelecek hafta başlıyor.

Türk turizminin başkenti Antalya'da sektörel çeşitliliğin artması ve farklı cazibe alanlarının yaratılması amacıyla geçen sezon açılan Chapito Eğlence Çadırında müzik, dans, akrobasi ve adrenalin dolu gösteriler nisan ayının son haftasında başlıyor. 45 dakika süren iki perde olarak planlanan gösteride her biri birbirinden heyecanlı akrobasi ve adrenalin şovları sunuluyor.

Gösteri çadırında, Çılgın Küre(Globe Of Speed) ve Mad Flying Bikes(Delice Uçanlar) şovu adrenalini zirveye çıkarak gösterilerin başında geliyor. 7 akrobatın yerden 5 metre yükseklikte yaptıkları ölüm yürüyüşü gösterisi, trombolin ve Russian Bar şovları izleyenlerin nefesini kesiyor.

Dev bir metal kürenin içine sırayla giren 5 motosikletli dar alanda birbirlerine dokunmadan son hızla motor kullanıyor. Nefeslerin tutulduğu, heyecanlı dakikaların yaşandığı çadırda, müzik ve akrobasi heyecanın sınırlarını zorluyor. Gösterinin finali ise Flying Bikes (Delice Uçunlar) adlı motosiklet gösterisiyle yapılıyor. Motosikletleriyle metrelerce yükseğe sıçrayan akrobasi timi, izleyenlerin yüreğini ağzına getiriyor.

The Land Of Legends Thema Park'ta 4 bin metrekarelik alana kurulan Chapito Gösteri Merkezi, geçen sezon 300 bine yakın yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı. 2018 sezonunda rakamsal verileri ikiye katlamayı hedefleyen Chapito Eğlence Çadırı'nı Antalya'ya getiren Seans Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Halis Altay, ekibiyle sezona hazır olduklarını söyledi.

27 metrelik 8 taşıyıcı kuleye sahip Chapito, 500'ü VIP olmak üzere toplam 2500 kişi seyirci kapasitesine sahip. En son teknoloji ses, ışık ve görüntü sistemleri ile donatılan çadırda her ayrıntı gösterinin heyecanını izleyiciye aktarmak için tasarlandı.

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