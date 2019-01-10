Adrasan göleti su tutmaya başladı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde yapımı tamamlanan Adrasan sulama göleti su tutmaya başladı.

DSİ tarafından Adrasan Mahallesi'nde 2013 yılında yapımına başlanan sulama baraj göleti 2018 yılında tamamlanarak su tutmaya başladı. Bu yıl sulama sezonuna hazır hale gelmesi beklenen göletle 6 bin dekar tarım alanı sulanacak. Proje kapsamında toplam 28 bin 963 metre boru döşenerek, tüm sanat yapıları tamamlandı. Adrasan Barajı ve Sulaması işi kapsamında 2018 yılı birim fiyatlarıyla dekar başına 2 bin 614 TL gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 15 milyon 864 bin TL katkı ve 247 kişiye istihdam alanı sağlanması hedefleniyor.

2003- 2018 yılları arasında Kumluca'ya 86 milyon 230 bin 744 TL yatırım yapıldığı belirtilirken, Erentepe Barajı, Kömürocağı Barajı, Mavikent Akınca Barajı ve Beykonak Kanlıböngeç Barajı'nın ise planlama ve proje aşamasında olduğu kaydedildi.

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