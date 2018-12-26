Adrasan'da yüzer iskele yapılacak

ANTALYA, () - DENİZ Ticaret Odası (DTO) Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, Adrasan bölgesinin en büyük ihtiyacı olan yüzer iskele projesinin onaylandığını, ihaleye çıkılacağını kaydetti.

DTO Antalya Şubesi'nin 10. olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes'in başkanlığında yapıldı. DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, açılışta odanın aylık faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Başkan Ahmet Çetin, göreve geldikleri 8 aylık süreçte yoğun bir tempo ile çalıştıklarını, denizcilerin sorunlarını çözmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Birlik ve beraberlik içeresinde hareket ederek, kamu kurum ve kuruluşlar ile yerel idarelerden birçok isteklerinin karşılık bulduğunu anlatan Başkan Çetin, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kaleiçi'nde başlattığı yatlara plaka uygulamasının tüm ilçelerde uygulanacağın kaydetti.

Başkan Ahmet Çetin, “Bundan sonra plakası olmayan araç o rıhtıma, iskeleye yanaşamayacak. Bu uygulamanın ileriki dönemde su sporları için de uygulanması gündemde. Oda üyesi olmayan, faaliyet belgesi olmayanlara asla plaka verilemeyecek. Buda odamızın gücüne güç katacaktır. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel'e biz denizcilere verdiği destek için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kumluca ilçesi Adrasan bölgesinin en büyük ihtiyacı olan yüzer iskelenin hayata geçmesi adına da çalışmalarda sona gelindiğine dikkat çeken Başkan Ahmet Çetin, "Adrasan'a yapılmak üzere gerçekleştirilecek yüzer iskele onaydan geçti, ihaleye çıkacak. Bu konuda Sayın Valimiz Münir Karaloğlu'nun da bizlere ve denizcilerimize büyük destekleri var. 2019 yılında Kaş-Kalkan çekek yerinin çözülmesi adına çalışmalar sürdürülüyor" dedi.

Oturum, gündem maddelerinin karara bağlanmasıyla sona erdi.

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