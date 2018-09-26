Adramytteion antik kentinde, 2018 sezonu kazıları sona erdi

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesindeki Adramytteion antik kentinde, Temmuz ayından buyana devam eden 2018 sezonu kazıları sona erdi.

Burhaniye’nin Ören Mahallesi’ndeki Adramytteion antik kentinde, Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Murat Özgen başkanlığında 2012 yılından buyana devam eden kazıların bu yılki bölümü tamamlandı. Yörenin tarihini gün ışığına çıkarmak amacıyla 40 kişilik ekip ile yürütülen çalışmalara önümüzdeki yıl kaldığı yerden devam edileceği bildirildi.

Dr. Sercan Sağlam, bu yılki kazılara C bölgesi ve Güney Kilise olarak adlandırdıkları alanda devam ettiklerini söyledi.

Ören tepe yükseltisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren öğretim görevlisi Mustafa Akçaöz ise, şöyle konuştu:

“Burada gördüğümüz çalışmalar, özellikle ilk olarak 2014 yılında sondaj tespiti ile rastladığımız kilise yapısının daha bütününün ortaya çıkarılması amacıyla devam etmektedir. Daha önceki çalışmalarda, 8. yüzyılda inşa edilmiş olan kilisenin 11. yüzyılda bir mezar şapele dönüştürüldüğünü tespit etmiştik. Bu seneki odağımız ise mezar şapel yapısının dış mekanı ve bu mekanın bütününün açığa çıkarılmasıyla ilişkiliydi. Aslında, Ören tepe yükseltisi üzerindeki kilisenin daha alt katlarında Roma dönemi mimarisiyle ilişkilendirilebilecek temel katmanlar açığa çıkarılmış oldu. Burada elde ettiğimiz verileri, farklı disiplinlerden ve farklı şehirlerden çalışmalarımıza katılan hocalarla birlikte değerlendireceğiz."

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), ()

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