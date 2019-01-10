Adliyeye sevk edilen FETÖ şüphelilerinden 1’i tutuklandı

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçıklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheliden adliyeye sevk edilen 5'i, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli ise çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.