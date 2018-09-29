AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde tayini çıkın adliye personeline uğurlama töreni yapıldı.

Dinar Adliyesi'nde görevliyken çeşitli ilçelere ataması çıkın personel için tören düzenlendi. Adliyenin avukat odasında gerçekleşen törene Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Merttürk, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Haydar Köse ile adliye çalışanları katıldı.

Başsavcı İbrahim Merttürk ve Ağır Ceza Başkanı Haydar Köse, yeni atanan ve emekli olan personele yeni görevinde başarılar diledi. Adliye personellerine üstün başarıları ve çalışmalarından dolayı plaket de verildi. Etkinlik akşam yemeğiyle devam etti. Hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye personellerinin aileleriyle katıldığı gece eğlenceyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI