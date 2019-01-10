Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ADALET Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığı'nca düzenlenen 'Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri Eğitim Semineri', Antalya'da başladı.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanı Dr. Muhittin Özdemir, adliyeler içinde yer alacak adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerinin hem mağdurlara hem de diğer adli desteğe ihtiyaç duyan kişilere hizmet vereceğini söyledi. Müdürlükler bünyesinde psikologlar, pedagoglar ve sosyal çalışmacıların görev alacağını belirten Dr. Muhittin Özdemir, “İlk etapta 7 adliyede adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğü kurduk. Gerekli eğitim ve altyapı çalışmalarını tamamlayarak en kısa zamanda pilot uygulamadan genel uygulamaya geçeceğiz" dedi.

Özdemir, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarla ilgili yayımlanan genelgenin kamuoyunda olumlu sonuçlar ortaya çıkardığını ve işlemlerin genelge doğrultusunda daha titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ise müdürlüklerin, suç mağdurlarının adli süreçte korunmasına, ikinci mağduriyet yaşamalarının önlenmesine ve adalete erişimlerinin hızlandırılmasına büyük katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

Konyaaltı ilçesindeki seminer, yarın sona erecek.

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