Adıyaman’da uyuşturucu ile mücadele toplantısı

ADIYAMAN'da, Vali Nurullah Naci Kalkancı başkanlığında bağımlılık yapıcı maddedeler ve bağımlılıkla mücadele kapsamında kurumlar arası işbirliği yapmak, eşgüdüm sağlamak ve madde bağımlığı ile mücadele konusunda yapılacak faaliyetleri belirlemek amacıyla toplantı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdür Vekili Sezai Duruk, uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurumların müdürlerive personeli katıldı.

Gerçekleşen toplantıda, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kutlu tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında Adıyaman’da devam eden çalışmalarla ilgili bir sunum yaptı.

Adıyaman’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda konuşan Vali Nurullah Naci Kalkancı, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın zararlı alışkanlıklardan, bağımlılık yapıcı maddelerden korunması amacıyla uyuşturucu kullanımını tamamıyla bitirene kadar mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğünün organize ettiği uyuşturucu ile mücadele toplantısında Adıyaman’da uyuşturucuyla mücadelede gelinen nokta, mevcut risk haritası, tespit edilen yeni gelişmeler, sorunlar ve alınması gerekli tedbir ve yapılması gereken faaliyetler görüşülerek sonrası için yapılacak faaliyetlerle ilgili kararlar alındı.

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