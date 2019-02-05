Adıyaman’da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi amacıyla seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcıları Ayhan Akpay, Adem Kaya, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Jandarma ve Emniyet Personeli ile diğer ilgililer katıldı. 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili alınacak tedbirlerin görüşülmesi amacıyla bir araya geldiklerini belirten Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, “Bu toplantı ile amacımız yapılacak olan mahalli seçimlerde vatandaşlarımızın huzurlu bir ortamda seçim geçirmeleridir. Valilik olarak görevimiz vatandaşlarımızın hür iradesinin sandığa özgürce yansımasını sağlamaktır. Zaten Adıyaman demokratik olgunluğu özümsemiş barışın, huzurun ve hoşgörünün hakim olduğu bir ildir. Temennimiz, ilimizin sahip olduğu huzur ve hoşgörü atmosferi içerisinde bir seçim geçirmektir” dedi.

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