Adıyaman’da 6 okula 'Satranç' sınıfı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı, Besni ve Tut ilçelerinde, 6 okula satranç sınıfı açıldı.

Hayallere Köprü Kuruyoruz Derneği Başkanı Kadın Hastalıkları Uzm. Dr. Mehmet Salıcı ile dernek üyeleri Prof. Dr. Fevziye Füsun Yıldız ve Çocuk Hastalıkları Uzm. Dr. Begüm Murt, Gölbaşı, Besni ve Tut ilçelerini ziyaret ederek 6 okulda satranç sınıfı açtılar.Hayallere Köprü Kuruyoruz Derneği tarafından Gölbaşı ilçesinde Şehit Özer Salik İlkokulu, Şehit Ümit Özet Ortaokulu ve İbni Sina Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde, Besni İlçesinde Servi Erdemoglu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Gülsüm İbrahim Erdemoglu Ortaokulu’nda, Tut Kaşlıca Ortaokulu’nda satranç sınıfları açıldı.Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Adıyaman genelinde 70 öğrenciye burs imkanı sağlayan ve okullara ayni yadımda bulunan dernek üyelerine teşekkür ederek başarılı çalışmalarından dolayı plaket takdim etti.

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