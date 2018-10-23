ADIYAMAN Üniversitesi kampus alanında bulunan Yeşilay binasında yangın meydana geldi.
Kampus alanında bulunan Yeşilay hizmet binasından dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yarım saatlik çalışmayla söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Adıyaman Üniversitesi'nde korkutan yangın
ADIYAMAN Üniversitesi kampus alanında bulunan Yeşilay binasında yangın meydana geldi. Kampus alanında bulunan Yeşilay hizmet binasından dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını...
YORUM EKLE