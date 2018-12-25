Adıyaman TUBİTAK'ta bölgeyi temsil edecek

TÜBİTAK Bilim Şenliğinde Güneydoğu’da Projesi kabul edilen tek il Adıyaman oldu. 4007 Bilim Şenliğinde bu yıl kabul edilen 50 proje, 32 farklı ilde gerçekleşecektir.

Bu şenlikler, bilim kültürünün ve iletişimin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını ve bilim teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılmasını amaçlamaktadır.

Projeye ilişkin bilgi veren Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, "2018 2'nci çağrı döneminde ülke çapında desteklenen proje sayısı 50’dir. Bu projeler arasında Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğünün 218B335 numaralı 'Bilim, Adıyaman’da Gerçek Yaşamla Buluşuyor' adlı projesi kabul edilmiştir. Proje kapsamında etkileşimli atölye çalışmaları, uzman akademisyenler tarafından panel, gösteri deneyleri, gökyüzü gözlemleri gibi şenlik çerçevesinde toplumda bilim farkındalığı kazandıracak etkinlikler yapılacaktır" dedi.

Alagöz, 50 proje ile 32 farklı ilden katılım olacağını belirterek, "16’sı Milli Eğitim Müdürlüğü, 12’si bilim ve sanat merkezleri, 5’i üniversite, 6’sı lise, 3’ü belediye, 2’si rehberlik ve araştırma merkezi ve 1’i başhekimlik olmak üzere 50 proje şenliğe katılacaktır. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz adına kabul edilen projemiz Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bu yıl tek kabul edilen proje olma özelliğine sahiptir. 28-29 Eylül 2019’da yapılacak olan 'Bilim, Adıyaman’da Gerçek Yaşama Buluşuyor' adlıprojemize tüm öğrencilerimiz ve halkımız davetlidir" dedi.

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