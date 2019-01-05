Adıyaman'da 'uyuşturucuya hayır mahallene okuluna sahip çık' konferansı düzenlendi

ADIYAMAN Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İHH ve Yeşilay Derneği tarafından 'uyuşturucuya hayır mahallene okuluna sahip çık' konulu konferans düzenlendi.

Adıyaman Belediyesi Konferans salonunda düzenlenen konferansa Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanı Özöncel Parti Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç ile İHH Mütevali Heyeti Üyesi Osman Atalay ve İmam-Hatip M.Nedim Yetiş, STK, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Konferansta konuşan İHH Mütevali Heyeti Üyesi Osman Atalay ve İmam-Hatip M.Nedim Yetiş, 2016 ve 2016 yılları arasında artan uyuşturucu oranına dikkat çekerek bunun nedenini ise esrarın ucuz ve ulaşımının kolay olmasından kaynaklandıgını belirtti.

İHH Adıyaman Şubesi Başkanı Mahmut İzci ise, "Ben özellikle ülkemizin kanayan bir yarası haline gelen uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili bir konferans düzenliyoruz. Konferansa Adıyaman Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülüğümüz, İHH ve Yeşilay Derneğiyle birlikte böyle bir çalışma yapıyoruz. Eskiden televizyonlarda ah vah ettiğimiz filimler de gördüğümüz olay artık evimizde, okulumuzda evimize kadar ulaşmakta bizde bu noktada özellikle öğretmenlerimize, imamlarımıza, din görevlilerimize önleyici tedbirler açısından bir konferans düzenledik. Katılan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

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