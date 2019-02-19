Adıyaman'da uyuşturucu kullanan 10 kişi gözaltına alındı

ADIYAMAN İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada uyuşturucu kullandıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 3 farklı bölgede gerçekleştirilen uygulamada durumundan şüphelendikleri M.A., N.Z., S.U., Ö.D., E.Ö., R.H., A.E., M.K., A.D. ve M.O., uyuşturucu kullandıkları esnada yakalandı. Üzerlerinde 44 gram esrar ele geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

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