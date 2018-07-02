Adıyaman'da UMKE tatbikatı

ADIYAMAN’da, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) gönüllüleri tarafından gerçekleştirilen UMKE Tatbikatı, gerçeği aratmadı.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi yan tarafından yapımına başlanacak olan yeni yapılacak 300 yataklı Doğum Hastanesinin boş alanında gerçekleştirilen tatbikata İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz ve sağlıkçılar katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği ilk önce depremde mahsur kalanlar kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Daha sonra otomobilde sıkışan sürücü sıkıştığı yerden kurtarılırken en son olarak dağda mahsur kalan ve hastalanan vatandaş kurtarıldı.

Tatbikatı izleyen İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, “İftiharla ifade ediyorum ki; bugün dünyanın afetlere en hazır ve en donanımlı olan ekipleri Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulmuştur. Bu ekiplerin başında da UMKE gönüllüleri gelmektedir”dedi.

Öz konuşmasına şöyle devam etti, “Konum itibariyle ülkemiz afet risk katsayısı yüksek bir bölgede yer almaktadır. İlimiz ise 1. derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Yaklaşık son 1 yıl içerisinde 5 şiddetinden yüksek iki deprem yaşadık. Dolayısıyla il olarak her an afetlere hazır olmak zorundayız ve afetlerin sahadaki en önemli kurumlarından biriside hiç şüphesiz bizleriz, yani sağlık camiasıdır. Samsat ilçemizde gerçekleşen deprem bölgesi olay yerine tüm personeliyle hazır vaziyette ilk varan ekiplerden birisi Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü UMKE birimi olmuştur. İlimizin gururu olan bu müesseseye, var olan 12’si hekim 130’u UMKE personeline yeni 25 - 3'ü hekim UMKE personeli kazandırılarak İlimizdeki UMKE personel sayısı toplamda 155’e ulaşmıştır. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllülük esasına dayalı bir kuruluştur. Dolayısıyla bu eğitime katılan ve katılmış olanların tamamı gönüllü arkadaşlardır. Bir haftalık 25, 29 Haziran zorlu bir UMKE eğitiminden sonra, son gün yani bugün icra edilen gerçeği aratmayan enkazdan yaralı çıkartma, araç içinde sıkışmış yaralı kurtarma, doğalgaz patlamasında yaralı kurtarma, iple hasta kurtarma ve olay yeri yönetim tatbikatıyla başarılı bir eğitim süreci geçirildi. Tatbikatta katılanlara ve destek sağlayanlara teşekkür ediyorum” dedi.

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