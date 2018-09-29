Adıyaman'da, uçurtma şenliği

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan 'Sosyal uyum projesi' kapsamında çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu.

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Ali Dağı mesire alanında düzenlenen uçurtma şenliğine Türk ve Suriyeli 31 çocuk uçurtma şenliğine katıldı. Amaçlarının bütünleşme ve uyumun arttırılması olduğunu belirten Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, "Sosyal Uyum Projesi, sosyal bütünleşme ve uyum düzeyinin artırılmasına yönelik rasyonel politikaların oluşturulması açısından son derece önem arz etmektedir. Göç eylemiyle birlikte farklı kültürlerin karşılaşması söz konusu olmakta ve bu sayede insanların bir arada hayatlarını sürdürme isteği uyum sağlama süreciyle bir arada gerçekleşmektedir. Bu roje ile çok kültürlülüğü ve bizi birbirimize bağlayan geçmiş kadim kültürümüzü tekrar hatırlamış oluyoruz" dedi.

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