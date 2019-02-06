Adıyaman'da trafikte yaya öncelikli trafik etkinliği düzenlendi

İÇİŞLERİ Bakanlığı 81 ilde başlatılan 'Yaya Öncelikli Trafik' etkinliği Adıyaman'da da düzenlendi.

Atatürk Caddesi üzerinde düzenlenen trafikte yaya önceliği etkinliğine Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Belediye Başkan Vekili Sait Kutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, kurum temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Adıyaman Belediyesi önünde bulunan yaya geçitlerinde 'Yaya Öncelikli Trafik' bilincinin oluşturulması amacıyla sürücülere broşürler dağıtarak yayalara durarak yol verilmesi hususunda uyarılarda bulunuldu. Yayalara da; karşıdan karşıya geçişlerde yaya geçitlerinin veya ışıklı işaretlerin kullanılması gerektiği hatırlatılan etkinliğe çok sayıda öğrenci 'Araçlar Dursun, Yayalar Geçsin' sayılı pankartlarla katıldı.

Etkinlikte gazetecilere açıklamada bulunan Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, "81 ilimizse içişleri bakanımızın talimatıyla bir etkinlik gerçekleştirdik. Tabi 2019 yılı içişleri bakanlığımız tarafından 'yaya öncelikli' yıl ilan edildi. Bu kapsamda da farkındalık yaratmak için hem sürücülerimizin hem yayalarımızın bu konuda dikkatini çekmek için bu etkinliği yaptık. Bildiğiniz gibi trafik kanununa göre eğer ışık olmasa bile yaya geçişine yaklaştığında araçlarımızın yavaşlaması ve yaya geçicinde yaya varsa veya geçmek üzere yaya varsa ona öncelik vermesi gerekiyor. Aksi taktirde trafik cezası var. Maalesef kanunda bu kuralımız olmasına rağmen hem yayalarımız hem sürücülerimiz bu kuralın belki farkında değil. Belki uyma noktasında örneklerini görmüyoruz. Bu kuralın herkes tarafından bilinmesi ve uyulması noktasında bu etkinliği gerçekleştirdik. Yayalarda trafiğin bir parçasıdır. Sadece araçlara mahsus bir durum değil. Maalesef Türkiye'mizde yaya bölümü noktasında dünya ortalamasının üstünde her ayak bizim için önemlidir. Trafik kurallarına uyarak ancak bu ölümleri yaralanmaları bu etkinlik kapsamında herkesin bugünden itibaren haberi bilgisi olmuş oldu. Ben hem bütün sürücülerimize hem yayalarımıza kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda çağrı yapıyorum. İnşallah kazasız kazanın daha az olduğu ama temennimiz hiç olmadığı yıllar geçirmemiz temennisiyle katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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