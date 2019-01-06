Adıyaman'da Sarıkamış yürüyüşü

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından Sarıkamış Harekatının 104'üncü yılı dolayısıyla Sarıkamış Şehitlerini anma yürüyüşü düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonunda düzenlenen 'Sarıkamış Şehitlerini Anma yürüyüşüne; Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Vali Yardımcıları Adem Kaya, Bedir Deveci, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Adıyaman Ulu Camii önünde başlayan yürüyüş 9 Eylül ve 19 Mayıs Caddesi üzerinden Cumhuriyet Kapalı Spor Salonuna kadar devam etti. Yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk Bayraklarıyla tekbirler getirerek, 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' sloganları eşliğinde Kapalı Spor Salonuna kadar yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik Merkezi öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak şiirler okundu.

Programda ayrıca, Sarıkamış Harekâtının 104'üncü yıldönümü dolayısıyla Müftülük görevliler tarafından Sarıkamış Şehitleri başta olmak üzere vatanın birliği ve bütünlüğü uğruna şehit düşen tüm şehitleri için Yasin okunarak, İl Müftüsü Mehmet Taşçi tarafından dua edildi.

Harekatın 104'üncü yılında Sarıkamış şehitlerini rahmetle ve minnetle andıklarını ifade eden Vali Aykut Pekmez, “Gençlik Spor Bakanlığımızın organize ettiği ve 81 ilde düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşünü bizlerde Adıyaman’da Ulucami önünde başlayarak Kapalı Spor Salonuna kadar yürüyerek tamamladık. Şanlı tarihimiz sayısız kahramanlıklarla doludur. Malazgirt, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı bunlardan bazılarıdır. Ecdadımız her dönemde söz konusu vatan ve bayrak olduğunda gözünü kırpmadan şehadete yürümüştür. Sarıkamış Harekâtında vatan ve mukaddesat için gözünü kırpmadan o soğukta ve o şartlarda canını feda eden kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Şehitlerimizin gösterdikleri bu fedakârlıkları hiçbir zaman unutmayacağız. Bugün gençlerimiz bizlere gösterdi ki mesele vatan ve bayrak olduğunda ecdadımızın gösterdiği aynı fedakarlığı yapacaklar. Geleceğimiz için umutlandık. Yürüyüşe katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum Bu vesile kutsal vatan toprakları uğruna hiç tereddüt etmeden canını veren Sarıkamış şehitlerimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize ise sağlık ve sıhhat diliyorum” dedi.

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