Adıyaman'da sağlık stajyerleriyle toplantı

ADIYAMAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Çukurova Şubesi tarafından Anestezi ve Yoğun Bakımda Koruyucu Mekanik Ventilasyon Stratejileri Farkındalık toplantısı düzenlendi.

Programa İl Sağlık Müdürü Doktor Erdoğan Öz, Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Fatih Doğan, TARD Genel Sekreteri Profesör Jülide Ergil, TARD Çukurova Şubesi Başkanı Profesör Hakkı Ünlügenç, Akademisyenler, Öğretim görevlileri ve bölgeden 111 uzman hekim katıldı.

Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan yaptığı açılış konuşmasında "Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Adıyaman’da da son 15 yılda sağlık hizmetlerinde büyük bir değişim olmuş, değişen ve iyileştirilen fiziki alanlar ile beraber hizmet sunumuda değişmiştir. Bu gün 60 civarında yatağın 3. Basamak olduğu toplam 117 yoğun bakım yatağı ile hizmet vermekteyiz. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneğinin bu sempozyumlara verdiği desteğin sağlık hizmetlerine olan katkısı çok açıktır. Bu anlamda tüm dernek yöneticileri ve üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

Profesör Hakkı Ünlügenç ise,"TARD’ ın Çukurova Şubesi olarak, huzur ve hoşgörü kenti olan Adıyaman'da bulunmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Bölgemizdeki öğretim üyeleri, uzman ve asistanlarımıza ve bilime hizmet edebilmek anlamında yönetim kurulu olarak bu tür toplantı ve aktivasyonların Adana ilimizin dışında başka ilerde de yapılması kararını almıştık. Böyle bir uygulamanın hem bilginin yaygınlaşması hem de iller arasındaki iletişim ve işbirliğinin artırılması konusunda önemli kazanımlar sağlayacağını düşünmekteyiz. Bu tür bir aktivasyonun bizden sonra gelecek yönetim kurullarına da örnek olmasını diliyoruz." şeklinde konuştu.

Programın sonunda Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Burhan Dost katkılarından dolayı Çukurova Şubesi Başkanı Profesör Hakkı Ünlügenç’e teşekkür plaketi takdim etti.

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