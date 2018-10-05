Adıyaman'da polis pazarı açıldı

ADIYAMAN İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü bünyesinde ihtiyaç sahipleri için 'polis pazarı' açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler tarafından evlerinde kullanmadıkları ve işlerine yaramayan eşyaları bir araya getirerek Altınşehir Polis Merkezi Amirliğinde 'polis pazarı' açtı. Pazarın açılışı için düzenlenen etkinliğe; Emniyet Müdürü Metin Alper, eşi Kezban Alper, polis amirleri ile polis memurları katıldı.

Açılışı yaparak raflardaki ürünleri inceleyen Emniyet Müdürü Metin Alper, pazar ile amaçlarının polislerin kullanmadığı ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak olduğunu söyleyerek, duyarlı davranan personellerini kutladı.

Ürünlerin hiçbir şekilde maddi bedeli olmadığını ve ihtiyaç sahibi kişilerce alınacağının altını çizen Alper, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız Altınşehir Polis Merkezi Amirliği içerisinde bulunan Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'nde istedikleri malzemeleri temin edebilirler. Bu ürünlerimizin hiçbir şekilde maddi bedeli yoktur" dedi.

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