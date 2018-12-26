Adıyaman'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Müge Çatılbaş (39) yaralandı

Kaza, öğlen saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Mehmet Taşar yönetimindeki 02 HV 134 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Müge Çatılbaş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç kadın kazayı görenlerin ihbarla olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanılan Çatılbaş'ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi

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