ADIYAMAN'da, motosikletin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Tarık E. kullandığı 02 LF 963 plakalı motosikletiyle sokakta bisikletiyle dolaşan Sami Y. isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet ve bisikletten yola savrulan Tarık E. ile Sami Y. yaralandı. Vatandaşların çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Sami Y. isimli çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
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Adıyaman'da, motosiklet bisiklete çarptı: 2 yaralı
ADIYAMAN'da, motosikletin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Tarık E. kullandığı 02 LF 963 plakalı motosikletiyle sokakta bisikletiyle dolaşan Sami...
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