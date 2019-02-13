Adıyaman'da köylerdeki öğrencilerin saç bakımı yapıldı

ADIYAMAN Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı usta öğreticiler tarafından Hasankendi Köyü Okulunda eğitim gören kız öğrencilerin saç kesimi ve bakımı yapıldı.

Programa Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç, öğretmenler ve okul idarecileri katıldı.

Dezavantajlı bölgelerde oturan öğrenciler için güzel bir etkinlik olduğunu belirten Yeşim Pekmez, "Dezavantajlı bölgelerde oturan çocuklarımız için halk eğitim merkezimizin yapmış olduğu güzel bir etkinlik. Kendilerini tebrik ediyorum. Çocuklarımızın heyecanı da belli zaten hepsi sırasını bekliyor. Biz halk ile iç içe olmayı çok seviyoruz. Elimizden geldiği kadar halkla iç içe olmaya çalışıyoruz. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilerin talep ve istekleri doğrultusunda hareket ettiklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, ise şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin talepleri ve istekleri doğrultusunda onlara saç bakım ve kesim hizmeti veriliyor. Gerçekten güzel bir hizmet, aynı zamanda köylerimizi de bu vesileyle görmüş oluyoruz, yerinde incelemiş oluyoruz. İnşallah dezavantajlı bölgelerde çeşitli etkinliklerle hep beraber ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz"

Saç kesimi ve bakımı yapılan öğrenciler ise etkinlikten dolayı mutlu olduklarını belirterek teşekkür ettiler.

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