Adıyaman'da komşu kavgası

Mahir ALAN/ADIYAMAN,()-ADIYAMAN'da iki komşu arasında çıkan kavgayı polis ekipleri zorlukla ayırdı.

Olay, dün gece Yeni Mahallede meydana geldi. İsimleri açıklanmayan iki komşu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışma, ihbarla gelen polislerin müdahalesiyle sonlandırıldı. Komşuların gerginliğinin yeniden yaşanmaması için polis, bölgede önlem aldı.

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